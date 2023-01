Monza, Palladino: "Inter squadra forte, ha messo in difficoltà il Napoli"

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il Monza e l'Inter, in programma domani

© foto di Federico De Luca 2023

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il Monza e l'Inter, in programma domani alle ore 20:45 presso l'U-Power Stadium.

Sul momento di forma dell'Inter

"È una squadra in salute, forte, ha messo in difficoltà il Napoli. Dobbiamo essere onesti e consapevoli, ma dobbiamo guardare in casa nostra e pensare alla prestazione da mettere in campo. Sono convinto che faremo un’ottima prestazione, voglio entrare nella testa dei miei e fargli capire che possiamo crederci dall’inizio con le nostre qualità".