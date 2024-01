Monza, Palladino su Zerbin: "L'ho visto bene, ma ha bisogno di trovare gli automatismi"

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Sassuolo, valida per la 22ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Sassuolo, valida per la 22ª giornata di Serie A: "Mi aspetto una reazione emotiva e sotto tutti i punti di vista. A Empoli abbiamo fatto un passo falso e sono sicuro che la squadra metterà in campo tutto per mettere in difficoltà il Sassuolo.

Zerbin e Djuric? Li ho visti bene, ci hanno dato una bella carica emotiva. C'è bisogno di trovare gli automatismi con la squadra, ma nel caso dovessero entrare faranno del loro meglio".