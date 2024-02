Monza, Palladino: "Zerbin ha voglia di arare il campo. Popovic? Non gioca da 6 mesi..."

L'allenatore del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche degli ultimi colpi di mercato

L'allenatore del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche degli ultimi colpi di mercato.

Come procede l’ingresso dei nuovi acquisti?

"Buone sensazioni. Abbiamo preso grandi uomini. Si sono inseriti alla grande ed è merito del gruppo che li ha ben accettati. Djuric da esperienza, Zerbin ha voglia di giocare e arare il campo. Maldini ha ripreso la migliore forma fisica ed inizia ad ingranare".

Situazioni indisponibili?

"Vignato è ancora fuori, ha un fastidio agli adduttori. Non è semplice ma proveremo a recuperarlo. Popovic arriva da 6 mesi di inattività. Ha un programma differenziato e non riesce, ad oggi, fare una seduta completa. Gagliardini, ha una piccola distorsione alla caviglia. Probabilmente oggi rientra in squadra al 100%".