Monza, Stroppa in conferenza: "Bisognava farli correre a vuoto, ma non c'è stata partita"

Brutto ko al Maradona per il Monza, che torna con un passivo di quattro reti dalla sfida a Napoli. Queste le parole in conferenza del tecnico Giovanni Stroppa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto ko al Maradona per il Monza, che torna con un passivo di quattro reti dalla sfida a Napoli. Queste le parole in conferenza del tecnico Giovanni Stroppa: "Cosa non ha funzionato? C'è stato il gran gol di Kvaratskhelia e poi abbiamo sbagliato troppo nel palleggio, siamo stati troppo leggeri". Sull'approccio alla gara L'approccio alla gara per me è stato eccellente, per quello che la squadra poteva dare. Quando una squadra così forte ti pressa, puoi anche concedere delle occasioni all'avversario ma quando riparti devi essere più incisivo. Non si possono commettere certi errori, il secondo gol viene da una mancata pressione in mezzo al campo ed il terzo gol da un palleggio sbagliato in mezzo al campo. Se fai lavorare il Napoli in velocità evidenzia il suo lato tecnico".

Le condizioni di Ranocchia "Ci ho appena parlato, lui pensa che sia qualcosa di importante. Stasera o domattina farà gli accertamenti dovuti. Gli è rimasta sotto la caviglia nella scivolata".

Ci sono responsabilità di Di Gregorio sui gol del Napoli? "Non penso che Di Gregorio potesse fare niente sui gol presi. L'approccio era stato buono, ora ci sono problemi mentali e fisici. Bisogna credere in quello che si fa, vorrei dimenticare questa partita e ripensare alla gara col Torino".

Le qualità del Napoli?

"Quando giocano in velocità sono straordinario. Bisognerebbe farlo correre a vuoto ma non ci siamo riusciti, oggi non c'è stata assolutamente partita".