Mora bacchetta Insigne e Zielinski: “Nelle partite importanti non si vedono mai”

"Non bisogna guardare al nome dietro la maglia, ma a chi sta meglio a livello psicofisico. Napoli deve riconcentrarsi su quello che deve fare più che guardare alle altre". Ne è convinto l'ex giocatore azzurro, Nicola Mora, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. "Il campo ha dimostrato che il tridente dietro Osimhen non ha funzionato così come uno spento Fabian Ruiz che, con il gol di Roma, aveva conquistato la palma del migliore in campo. Ora Spalletti deve metterci del suo - ha osservato Mora - facendoci vedere quel quid in più che ha avendo vinto in piazze difficili".

Domenica scorsa "il Napoli ha sofferto la fisicità del Milan a centrocampo. Io credo che si possa cambiare modulo tattico - ha rimarcato l'ex azzurro - con più copertura a tre e uno vicino ad Osimhen in un 4-3-3 che il Napoli ha fatto e sa fare bene, ma a cui è sempre mancato il leader che portasse la mentalità vincente. Ci sono ottimi giocatori, ma che nelle partite importanti non vedi mai come Insigne e Zielinski. Ora - ha concluso Mora - abbiamo dieci finali, trenta punti da conquistare e dobbiamo ancora crederci".