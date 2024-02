Mora su Zielinski: “E’ folle non schierarlo e metterlo fuori rosa”

L’ex giocatore del Napoli Nicola Mora è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Tifo Azzurro”

L’ex giocatore del Napoli Nicola Mora è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Tifo Azzurro”: “Zielinski? La follia non è mandarlo a parametro zero ma non schierarlo e metterlo fuori rosa. È un professionista, ha dato tutto in questi 8 anni e anche se va via il Napoli non può privarsi della sua qualità in questo momento. È un errore grave. Vanno rimessi i tasselli al posto giusto perché questa confusione potrebbe fare ancora più danni”.