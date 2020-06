Morabito: "Milik alla Juve giocherebbe, al Tottenham farebbe la riserva di Kane..."

Vincenzo Morabito, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte: “Milik ha bisogno di cambiare destinazione. La Juve lo sta seguendo, potenzialmente è un attaccante molto importante. Il Tottenham? Lucas Moura è molto interessante, la scorsa stagione ha fatto bene, è andato anche in doppia cifra. E’ veloce e tecnico. Milik va in scadenza tra un anno, quindi il Napoli deve prendere una decisione. Personalmente non sono convintissimo del Tottenham: ha Kane e quindi Milik farebbe la riserva. Per me alla Juve giocherebbe. I 50 milioni sono difficili per il Milan. Immobile? Secondo me resta alla Lazio, ha trovato la sua dimensione”.