Morace contraria all’ipotesi Gasperini: “Il modo di giocare non c’entra nulla col Napoli”

L’allenatrice Carolina Morace è intervenuta durante la trasmissione “Terzo Tempo” in onda su Tele A: “Gasperini è un ottimo allenatore ma ha un modo di giocare che non c’entra nulla col Napoli. Si andrebbe nella direzione opposta del calcio posizionale, percorso intrapreso da Spalletti. Meglio Italiano per dare continuità”.