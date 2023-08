Morace: “Impressionata dalla Juve, lotterà per lo scudetto con Napoli e altre 4 squadre”

Carolina Morace, leggenda del calcio femminile italiano, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoCagliari.net.



Le big del campionato di serie A hanno quasi tutte iniziato con una vittoria. Chi vede in pole position per la conquista dello Scudetto?

“Credo sia un po’ presto per azzardare un pronostico. Certamente lo Scudetto è un obiettivo concreto per il Napoli in primis, poi per la Juventus, per l’Inter e per il Milan. Nel calderone metterei anche Roma e Lazio, ricordando in particolare che i biancocelesti sono arrivati secondi l’anno scorso. Queste sono le formazioni attrezzate per contendersi il tricolore.

A oggi la migliore impressione l’ha fatta la Juventus di Allegri, che la scorsa stagione proponeva un gioco-non gioco sparagnino e di pura attesa mentre quest’anno, almeno a giudicare dalle prime uscite, sembra intenzionata a invertire il trend. Qualche tempo fa Allegri diceva che se si voleva il bel gioco si doveva andare al circo: beh, non è proprio così, dal momento che le squadre più forti e più vincenti d’Europa giocano anche un ottimo calcio.

E in effetti a Udine si è vista una Juventus più aggressiva, più votata al pressing alto e desiderosa di comandare con autorità la partita. Questa, a mio parere, è la grande novità rispetto al recente passato. La nuova filosofia allegriana rafforzerà la Juve e la porterà a contendersi le primissime posizioni della graduatoria con le dirette concorrenti. Ricordiamo che, comunque, l’anno passato i bianconeri hanno disputato un buon campionato, tenuto conto di tutto quello che è successo nel corso della stagione. Ma nel torneo appena iniziato si candidano a fare decisamente meglio.”

Come vede il Napoli di Rudi Garcia? Raccogliere l’eredità di Spalletti non sarà facile, perché il tecnico transalpino dovrà cercare di coniugare la brillantezza delle prestazioni coi risultati.

“Garcia è sempre stato un ottimo allenatore. Il Napoli l’anno scorso ha stravinto e, soprattutto, straconvinto sotto il profilo del gioco. Per cui il tecnico francese, che è anche una persona estremamente intelligente, non dovrebbe discostarsi molto dal punto di vista tattico e dell’approccio alle partite dalla filosofia propugnata dal suo predecessore. Per cui da un lato è vero che gli sarà difficile raccogliere l’eredità di Spalletti - anche in considerazione del fatto che la squadra era molto legata al mister toscano – ma dall’altro non credo che stravolgerà e rivoluzionerà i meccanismi di un giocattolo già perfettamente funzionante. Tra l’altro l’organico è rimasto suppergiù quello della stagione precedente.”