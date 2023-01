Morace: “Napoli fa il miglior calcio d‘Italia, sul piano del gioco non c’è partita con la Juve”

L’allenatrice Carolina Morace è intervenuto durante la trasmissione “Terzo Tempo” in onda su Tele A

L’allenatrice Carolina Morace è intervenuto durante la trasmissione “Terzo Tempo” in onda su Tele A: “Se confrontiamo adesso Napoli e Juventus… non c’è partita sul piano del gioco! Poi è vero che i bianconeri arrivano da 8 vittorie senza subire gol ma non c’è partita perché il Napoli gioca il miglior calcio d‘Italia”.