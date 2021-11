Moratti: "Domenica è un bivio solo per l'Inter, il Napoli deve guardare al Milan per il primo posto"

Nel corso dell’intervista concessa all'edizione odierna de Il Mattino, l’ex presidente dell'Inter Massimo Moratti si è soffermato sulla sfida tra Inter e Napoli di domenica prossima: "Inter-Napoli è già un bivio? Lo è. - si legge su Tuttomercatoweb.com - Ma solo per l'Inter. Come lo è stato il derby: non può permettersi di perdere. Il Napoli ora deve guardare al Milan come avversario di questo duello per il primo posto: sette punti di distacco non sono pochi anche se il campionato è ancora giovanissimo".