Moratti esalta ADL: "Ha costruito il Napoli con pazienza e merita di vincere lo Scudetto!"

Nel corso dell’intervista concessa all'edizione odierna de Il Mattino, l’ex presidente dell'Inter Massimo Moratti si è soffermato sul numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Lo conosco da sempre. Ha preso il Napoli da zero - si legge su Tuttomercatoweb.com - ed è ripartito dalla serie C. Ha costruito le cose con pazienza, giorno dopo giorno, senza fare pazzie, mettendo la società nelle condizioni di essere sana in ogni momento. Ha meriti giganteschi per quello che ha costruito, per quello che è il Napoli adesso: ha fatto tutti i passi con oculatezza, pur essendo sempre brillante quando c'è da fare acquisti di calciatori. Ecco, lui per primo merita di vincere lo scudetto".