Moratti: “Kim mi ricorda Samuel! Il Napoli può vincere scudetto e Champions”

TuttoNapoli.net

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Quest’Inter ha perso troppo quest’anno e mi spaventa un po’ la cosa. Protesta al Maradona? Forse la fanno per il caro biglietti, bisogna capire che rapporti ci sono tra alcuni tifosi e la società. Io non ho mai avuto un bel rapporto con la Curva del Meazza, ma non mi hanno mai creato casini.