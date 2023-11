Moratti sul Mazzarri bis: "Mi ha sorpreso, ma è un vecchio leone. All'Inter non fece male"

Ospite stamane di Radio Anch'io Lo Sport, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del campionato italiano il giorno dopo Juventus-Inter

Ospite stamane di Radio Anch'io Lo Sport, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del campionato italiano il giorno dopo Juventus-Inter: "Non e stata una brutta partita. Ho visto due squadre prudenti. Non ha avuto le caratteristiche da Juve-Inter e forse meno male. Dopo il trionfo in Davis tutto è sembrato più modesto. Il pari è un buon risultato. Due bei gol con difese non eccezionali, ma questo ad essere pignoli. Il punto di forza dell'Inter è l'aver avuto un anno positivo, essere arrivati in finale di Champions. Gioca con fiducia, sicurezza, ha giocatori rodati. Mi sembra più forte: la Juve sta crescendo e l'Inter è già cresciuta. Più partite si fanno e più serve alla tv, a far sì che si possa essere conosciuti, che lo sponsor abbia un ritorno. E' una mentalità entrata nella normalità. Si cerca sempre di avere più soldi e ci rimette un po' il calcio. Vedere una partita al giorno toglie un po' il piacere dell'attesa".

Cosa pensa della scelta del Napoli di richiamare Mazzarri?

"Una scelta che non mi aspettavo da parte del Napoli, ma è il vecchio leone che conosce il calcio e può essere utile anche psicologicamente. Già aver vinto con l'Atalanta è importante, era una partita difficile. Mazzarri ha esperienza. Perché non funzionò all'Inter? Io andai a metà di quel periodo, ma fece quel che doveva fare. E' passato nel momento del cambio societario. Non era semplicissimo".