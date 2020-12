Moratti verso Inter-Napoli: "Gara scudetto visto che la Juve sta deludendo le aspettative"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter: "Il Napoli mi sembra che siano un po' di anni che vada talmente bene che era prevedibile fosse in alto con un allenatore molto bravo. Anche l'Inter ha speranze importanti e si parla di scudetto perché la Juventus ha fatto meno di quello che ci si potesse aspettare finora. Fiducia a Conte? Ho cambiato tanti allenatori anche io! Mi sono pentito di aver allontanato Simoni, ad esempio. Ho avuto un sacco di guai cambiando continuamente. L'Inter gioca senza pubblico e non avrebbe vissuto momenti così se ci fosse stato in Champions. Differenza tra pubblico del Milan e quello dell'Inter? Quello del Milan è più paziente. Quello dell'Inter pretende sempre tantissimo, sei sempre in tensione, devi saper badare a questo pubblico focoso. Ogni tifoso dell'Inter si sente padrone dell'Inter!

RICORDI - "Cavani all'Inter? Branca puntava sempre molto in alto, mi aveva proposto di prendere Cavani che aveva il suo costo per metterlo con Eto'o e Milito. Zhang? Una fortuna per l'Inter perché potenzialmente per reggere nei momenti facili e difficili. Zhang è un ragazzo bravo, ci sentiamo qualche volta. Molto gentile, carino: mi racconta e ci tiene tantissimo all'Inter. Zhang vuole tener duro su Conte e non vuole buttarla via. Conte ha le sue qualità e vuole insistere per vincere qualcosa tra campionato e Coppa Italia. Gli attacchi di Conte? Quello è stato qualcosa di abbastanza nuovo. Mourinho era tosto ma legato alla società. San Siro? Non sono d'accordo ad abbatterlo, vista la situazione dubbia che abbiamo attorno mi sembra un rischio notevole. Nei fatti, la presidenza del Cagliari era di mio padre, fu un'esperienza pazzesca. Se lo scudetto non lo vince Inter? Meglio lo vinca il Napoli!"