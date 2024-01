Moscardelli: “Il Napoli non è una squadra di fenomeni e Mazzarri non ha portato benefici”

Davide Moscardelli, ex attaccante di Bologna e Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay.it’

Davide Moscardelli, ex attaccante di Bologna e Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay.it’: “La Supercoppa? Il Napoli ha subito la superiorità dell’Inter ma si è difeso bene. Ho visto solo il primo tempo e l’Inter era più in palla, aveva il controllo della partita e del gioco. Alla fine il cambio in panchina non ha portato benefici.

Dopo il campionato dello scorso anno sarebbe stato difficile ripetersi per chiunque, anche per Guardiola. Inzaghi è stato bravo a inserire Sanchez al momento giusto. Kvara? Ora lo conoscono di più e l’anno scorso si è esaltato nel gioco di Spalletti. Il Napoli non è una squadra di fenomeni, ma con un grande allenatore hanno creato una squadra fenomenale“.