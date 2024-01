Mourinho al Napoli? Semplici: "E' un top allenatore, ma prima serve la Champions"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina Primavera (tra le altre)

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina Primavera (tra le altre): "La Supercoppa è importantissima, sia per il Napoli che per la Fiorentina. Entrambe sono due ottime squadre, mi aspetto una bella gara. Sulla carta gli azzurri hanno altre potenzialità, ma il momento tecnico parla da sé. Dopo il cambio allenatore il periodo è particolare, eppure nella partita singola resta la favorita contro la Fiorentina. La vittoria contro la Salernitana può aver dato una spinta di entusiasmo, ma non bisogna dimenticare che la prestazione non è stata di grande livello. Il Napoli ha avuto un crollo inatteso quest'anno, per gravità e clamore. Vedendo la rosa attuale, è davvero difficile capire cosa si cela dietro un campionato così difficoltoso. La Fiorentina ha un po' frenato in questo inizio 2024, ma il quarto posto in campionato era inaspettato e testimonia l'ottimo lavoro di società e allenatore. I viola devono essere contenti, riuscisse a qualificarsi un Champions League sarebbe un risultato davvero straordinario.

Mourinho per il Napoli? E' un top allenatore, quando si fa il suo nome è normale stare in allerta. Potrebbe essere una soluzione, ma prima di questo il Napoli deve tornare protagonista nella seconda parte di stagione. E deve qualificarsi alla prossima Champions League, perché è una grande piazza e rischierebbe una grossa delusione".