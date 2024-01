Mourinho contro Mauro a Mediaset, c'entrano le parole dopo Roma-Napoli

Mauro aveva criticato la Roma dopo la vittoria contro il Napoli per l'atteggiamento al limite dell'antisportività dei giallorossi.

Dopo la vittoria contro la Cremonese e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha attaccato ai microfoni di Mediaset Massimo Mauro, ex giocatore ed ora commentatore tv.

Ma quali parole che non sono andate giù all’allenatore portoghese? Mauro aveva criticato la Roma dopo la vittoria contro il Napoli per l'atteggiamento al limite dell'anti-sportività dei giallorossi: "Il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita difficilissima per l’arbitro che lo giustifico. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio”.