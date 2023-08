Mourinho: "Io alla Roma come Ancelotti al Napoli, ricordate cosa pensava di lui la gente?"

L'allenatore della Roma José Mourinho ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando della sua avventura giallorossa

L'allenatore della Roma José Mourinho ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando della sua avventura giallorossa: "Il primo anno conoscevo la situazione, percepivo la voglia della proprietà di crescere e ho pensato: ok, questo è perfetto per me. Un profilo come il mio, uno che ha vinto tanto, di solito non accetta facilmente un progetto potenzialmente minore. Mi viene in mente solo Ancelotti all’Everton".

E prim’ancora al Napoli.

"Quando uno come noi accetta questo rischio, la gente pensa “è finito”, poi Carlo va al Real Madrid e vince tutto quello che c’era da vincere. Questa esperienza a Roma è stimolante, ricca, di una ricchezza su più piani. Oggi ho un rapporto con i miei giocatori che non è facile instaurare in un top club".