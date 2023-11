Mourinho si lamenta: "La Roma è troppo criticata e poco protetta"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La Roma è troppo criticata e troppo protetta. Ha un profilo anche di comportamento a livello interno che apre un po' la porta a questo tipo di situazioni, ma la Roma è troppo criticata e lo è anche Mourinho". Lo ha detto l'allenatore giallorosso José Mourinho in un'intervista alla Rai, un cui estratto è andato in onda al Tg2 Sport. "Un esempio è il nostro percorso verso la finale di Europa League... è stato facilissimo! Con un altro allenatore, un altro club con un altro profilo la storia sarebbe del tutto diversa - afferma il tecnico -. Per me non è un problema, ma penso lo sia per la Roma come club e per i tifosi, che si meritano di più". Il portoghese ha ribadito anche il suo particolare rapporto con l'ambiente giallorosso. "Questa gente ti fa avere una temperatura diversa nella tua pelle.

Io amo questa gente e dico che la Roma è molto speciale per me, nella mia carriera". Rispondendo a domande sul suo futuro, l'allenatore ha detto: "Io penso che un giorno andrò in Arabia. Ma quando dico un giorno non intendo domani o dopodomani. Io al Real Madrid? Io da madridista, e da ancelottiano, spero che la stagione vada in modo fantastico e che nella prossima Carlo sia ancora lì. Lui è perfetto per il Real e il Real è perfetto per lui. Solo un pazzo andrebbe via quando il Real lo vuole. E quel pazzo sono io". (ANSA).