Mpasinkatu fa chiarezza: "Napoli senza ds? Non è vero, sono in contatto con chi lavora al mercato"

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Malu Mpasinkatu, direttore sportivo ed operatore di mercato.

Giusto rifiutare 150 milioni per Osimhen?

“Bisogna essere all’interno di certe situazioni per potersi esprimere. Mi sembra un po’ un’esagerazione rifiutare 150 milioni… Anche per un top attaccante sono davvero tanti soldi. Magari, alle prime difficoltà, il calciatore potrebbe cominciare ad avvertire i mal di pancia di una cessione mancata. I matrimoni, però, si fanno in due, e se società e giocatore sono unti per proseguire in armonia è una cosa, se invece una delle due parti non si è convinti non si parte con il piede giusto”

Il Napoli opera, ad oggi, senza direttore sportivo: come giudica questa scelta?

“Il Napoli sta operando con Micheli che, oggi, è un direttore sportivo a tutti gli effetti. Lui e Mantovani sono sempre stati dietro le quinte, pur lavorando al fianco di Giuntoli in questi anni. Li ho conosciuti nel corso da direttore. Oggi, il ruolo del direttore sportivo è cambiato. È coordinatore di un’area scouting e assume decisioni di concerto con un gruppo di lavoro, pur essendo il volto del mercato”.