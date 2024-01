Mpasinkatu: "Le prestazioni di Osimhen in Africa fanno lievitare il prezzo. Boniface? E' un top"

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio africano.

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio africano: “Sono molto contento degli ascolti che sta facendo la Coppa d’Africa su Sportitalia. Questa cosa che gli italiani siano incollati a vedere la Coppa d’Africa mi rende molto contento. La Coppa d’Africa del 2025 in Marocco si giocherà a giugno/luglio.

Nigeria grande favorita? Per la griglia che c’è ai quarti, la Nigeria la metto al primo posto, poi al secondo la Costa d’Avorio. È una coppa d’Africa delle sorprese. La partita che Osimhen e compagni avranno contro l’Angola sarà difficilissima. Il livello del calcio africano è cresciuto, per giocare nella tua nazionale devi stare bene ed essere al top.

Dove potrebbe andare Osimhen in estate? La Premier è uno dei suoi obiettivi, poi bisogna vedere se entreranno di mezzo altre big. Questa vetrina per lui è importante. Le ultime prestazioni fanno anche lievitare il prezzo. Il Napoli può già essere contento perché il calendario ha messo contro Osimhen e Anguissa, con quest’ultimo che è già rientrato.

Boniface è un giocatore top, sta facendo benissimo al Bayer Leverkusen. Si è parlato anche di David del Lille. Osimhen va sostituito con un altro calciatore di fascia top. Boniface ha tutto, fisicità, tecnica, vede la porta e fa salire la squadra. Non è Osimhen fisicamente, ma è molto forte. Sta facendo qualcosa di importante in Bundesliga, mi voglio tenere basso, ma oggi siamo intorno ai 50 milioni. A volte si fanno dei ragionamenti su calciatori che guadagnano troppo, ma vengono pagati in proporzione a quanto valgono.

Guirassy? Sta facendo bene anche lui. È arrivato con un infortunio. Sta vivendo la stagione della vita, questo è l’anno di grazia, qualità/prezzo potrebbe costare di meno rispetto a Boniface. Poi dipende dalle squadre inglesi che possono far saltare il banco".

Il mercato del Napoli? A gennaio il tifoso deve sapere che è il mercato di riparazione, devi andare a trovare quello che ti può servire qualità/prezzo. Secondo me ha preso calciatori che faranno bene, Ngonge su tutti che conosco molto bene. I conti si faranno alla fine. Il Napoli sta ricominciando ad avere determinate certezze. Sarà un quarto posto dove serviranno le forze di tutti e un pizzico di esperienza per giocare partite per qualificarsi in Champions League”.