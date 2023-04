Mpasinkatu: "Milan-Napoli gara da tripla, ma c'è una cosa che può fare la differenza"

Ecco le parole di Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, in diretta a Sportitalia durante Calcio Weekend

Ecco le parole di Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, in diretta a Sportitalia durante Calcio Weekend: "De Ketelaere? Credo sia giusto insistere ma non è la prima volta nel calcio che succedono situazioni simili alla sua. Hanno fatto un investimento e non deve essere sprecato. Anche Tonali era da bocciare dopo la prima stagione, anche Leao. Se i rossoneri non ci avessero creduto avrebbero perso questi giocatori.