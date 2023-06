Mpasinkatu: “Osimhen farebbe bene a restare a Napoli, ma se arrivano certe offerte…”

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Osimhen? Penso che tutto può succedere. Io penso che per la sua crescita Osimhen dovrebbe rimanere a Napoli un altro anno. Tuttavia siamo in un mercato in cui dinanzi ad un’offerta di 135 milioni non so se il Napoli abbia poi la forza di trattenerlo anche perchè poi gli ingaggi che possono offrire le inglesi o il Paris Saint Germain sono fuori portata”.