Mpasinkatu promuove Cajuste: “Lo conosco bene, dimostrerà di essere un ottimo acquisto”

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio francese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anguissa è un giocatore dal quale ormai si aspetta che faccia sempre partite sontuose, come quella di domenica. A Napoli ha trovato una dimensione calcistica di altissimo livello, è stato uno dei migliori centrocampisti della scorsa Champions. Ha avuto la convinzione di restare per creare qualcosa di vincente a Napoli.

Cajuste? Giocatore che conosco bene e che mi piace tanto. Non deve ingannare la prima partita, l’esordio non è mai facile. Già col Sassuolo è entrato bene e con la testa giusta. Ha qualità tecniche e fisiche importanti, col tempo si farà apprezzare e dimostrerà di essere stato un ottimo acquisto.

Un altro colpo a centrocampo? Se qualcuno, esce a livello numerico serve un acquisto. Poi con la Coppa d’Africa, bisognerà vedere se puntellare il reparto con un acquisto a gennaio. Anche perché bisognerà vedere come tornerà Anguissa dopo la manifestazione.

Lazio-Napoli? Sarà una partita bella, come lo sono sempre state ultimamente tra queste due squadre. La Lazio non vorrà andare alla pausa con zero punti, il Napoli per riconfermarsi campione d’Italia deve partire col piede giusto, come ha fatto, e sbagliare il meno possibile. Inter, Milan, la Juve senza coppe, e la Roma, se Lukaku e Dybala stanno bene, sono avversarie temibili. Per il Napoli, per andare alla pausa con un bel clima, deve fare la terza vittoria. Andare a punteggio pieno vorrebbe davvero dire iniettare fiducia ed entusiasmo, che a Napoli da giugno non sono mai mancati”.