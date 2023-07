Mpasinkatu sicuro: "Il Napoli ha scelto. E' lui il prescelto, non farà rimpiangere Kim”

"Ha tutto il pedigree per fare bene al Napoli, anche se rimpiazzare un campione d’Italia non è mai facile".

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Erede di Kim? Secondo me è Danso il prescelto, è lui il giocatore scelto dal Napoli. Come dissi l’anno scorso che Kim non avrebbe fatto rimpiangere Koulibaly, ora dico la stessa cosa di Danso. Ha tutto il pedigree per fare bene al Napoli, anche se rimpiazzare un campione d’Italia non è mai facile. E’ comunque un giocatore di assoluta affidabilità.

Rinnovo Osimhen? Alla fine la quadra si troverà, i tempi ci sono per la trattativa. Il giocatore può ancora migliorare, dall’altra parte il Napoli può dire che se qualcuno lo vuole i prezzi sono questi. Poi con la clausola in discorso cambia.

Di Lorenzo? La sua storia deve essere presa ad esempio, è arrivato a questi livelli con il lavoro sodo. Il suo prolungamento è il giusto coronamento della sua carriera. Dopo Maradona è stato il capitano dello scudetto, si è cercato la fortuna e questa l’ha anche aiutato”.