Mpasinkatu: "Spalletti rifiutò l’Arabia. Mi confessò che aspettava una squadra per fare la storia"

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, durante la trasmissione Sportitalia mercato, ha confessato un retroscena sull'attuale tecnico del Napoli

TuttoNapoli.net

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, durante la trasmissione Sportitalia mercato, ha confessato un retroscena sull'attuale tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, prima di intraprendere la parentesi azzurra: "C'erano delle voci che volevano Spalletti in Arabia. Allora io personalmente lo chiamai per chiederglielo e per fargli questa proposta ma lui mi disse di no. Mi confessò che stava aspettando una squadra, senza dirmi quale, per fare la storia”.