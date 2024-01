Mpasinkatu sulla Fiorentina: “Barak? Al Napoli chiederei questi due giocatori"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola è intervenuto Malù Mpasinkatu.

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola è intervenuto Malù Mpasinkatu. Il noto esperto di mercato ha parlato delle possibili operazioni della Fiorentina in entrata e in uscita: "La Fiorentina non ha mai fatto sul serio su Ngonge. Sicuramente avrà un altro piano, penso che potrebbero puntare tutto su Ruben Vargas. 20 milioni per il belga possono sembrare tanti, ma il Napoli ha fatto un'operazione coraggiosa che poi può rivelarsi anche un investimento, perché su Ngonge erano già arrivate alcune squadre di Premier. Le stesse squadre potrebbero tornare fra qualche sessione di mercato offrendo più di 20 milioni.

Per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, non è mica detto che il mercato vada in stand-by per la Supercoppa. Mi aspetto che la Fiorentina abbia qualcosa già in mano e che possa chiudere qualcosa anche nei prossimi giorni. Barak al Napoli? Chiederei a De Laurentiis di mettere qualcuno sul piatto. O Simeone, anche se non sono per i ritorni di fiamma, o Ostigard che può far comodo in difesa".