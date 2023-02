Mpasinkatu svela: “Dissi che Kvara era un crack perché lo vidi giocare da ragazzino"

"Sono impaziente di vedere la coppia Kvara-Osimhen giocare in Europa".

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Nessun traguardo è precluso al Napoli, nelle volte nel calcio è troppo facile parlare dopo. Quando dissi che Kvara è un crack ero andato quasi sul sicuro perché avevo avuto la fortuna di averlo visto giocare da ragazzino. C’era solo il dubbio dell’adattamento nel calcio italiano, ma conoscendo come lavora Spalletti sapevo che non ci sarebbero stati problemi. E’ uno dei migliori giocatori del campionato, tenta sempre la giocata. Nel suo gol di ieri intravede anche la possibilità di rubare il tempo al difensore, è bravo ad aspettare una frazione di secondo per far passare la palla sotto le gambe dell’avversario. Sono impaziente di vedere la coppia Kvara-Osimhen giocare in Europa.