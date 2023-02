Museo Maradona, l'amico Ceci: "Il progetto andrà in porto, ci sarà un’altra statua di Diego"

"E’ un progetto che si porta avanti da tempo, lo stadio Maradona è il luogo ideale".

Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del progetto per il Museo Maradona allo stadio: "E’ un progetto che si porta avanti da tempo, lo stadio Maradona è il luogo ideale. Il bacino persone che arrivano allo stadio, anche i turisti che non sono tifosi, è enorme basta vedere quello che accade a Madrid e a Barcellona. Questo deve accadere anche a Napoli che ha avuto il patrimonio di avere il più grande giocatore della storia.