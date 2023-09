Mutti ai tifosi: "Diamo tempo a Natan, ci fu la stessa accoglienza anche per Kim"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli: "Questo campionato è molto competitivo a differenza di quello dello scorso anno. Inter e Milan sono pronte a sfidare il Napoli, la Juve si sta ritrovando e le altre big si stanno mettendo in scia. Sarà una Serie A avvincente. Spero sia un campionato che si possa decidere nelle ultime domeniche. Poi il Napoli non deve preoccuparsi troppo della sconfitta contro la Lazio, sono cose che capitano. Gli azzurri hanno le loro certezze e hanno il piglio giusto, la sconfitta non cambia nulla fa solo rodere. Sono partite che rientrano nella casistica.

Natan? Ha bisogno del suo periodo di ambientamento, è giovane e viene da un altro mondo. Poi sulle spalle ha anche una grossa responsabilità. Bisogna essere molto cauti, nella speranza che il suo apporto possa essere decisivo. Anche Kim ebbe la stessa accoglienza e la sua partenza ora ha lasciato un buco importante. Diamo il tempo anche a Natan, inserirsi in una squadra come il Napoli non è semplice per nessuno. Genoa-Napoli? A Marassi non sarà mai una passeggiata, questo è sicuro. Il Genoa è una squadra insidiosa, anche se è ovviamente alla portata del Napoli. Da neopromossa proverà a vendere cara la pelle, cercando di dare continuità ai risultati".