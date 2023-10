Mutti: "Campionato non scontato, il Napoli ha dimostrato di non dominare come l’anno scorso"

Bortolo Mutti, ex tecnico del Napoli, è intervenuto a Tuttomercatoweb sul campionato di Serie A.

Bortolo Mutti, ex tecnico del Napoli, è intervenuto a Tuttomercatoweb sul campionato di Serie A: “È un campionato non scontato, il Napoli ha dimostrato di non dominare come l’anno scorso. Le milanesi si giocano il campionato, in questo senso l’Inter è la squadra più solida”.