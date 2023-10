Mutti: "La presenza di ADL pone delle ombre sul ruolo di Garcia"

"Bisognerebbe vedere come e su cosa interviene il presidente, qual è il tipo di rapporto con squadra ed allenatore".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Verona.

Qual è il suo giudizio sulla prestazione degli azzurri contro l’Inghilterra? "La gara non mi è dispiaciuta, nel primo tempo l’Italia ha giocato un buon calcio. L’episodio del rigore può aver galvanizzato i padroni di casa. Va riconosciuto, inoltre che l’Inghilterra vanta delle individualità importanti capaci di spaccare la partita. L’Italia è un buon gruppo. Spalletti sta facendo un lavoro di convinzione e volto a creare appartenenza. Creare un gruppo solido, forte e fatto di buoni giocatori: la strada è questa”.

L’avvicinamento alla sfida di Verona non è certo il migliore per gli azzurri. “Quando manca la giusta serenità tutte le partite diventano difficili. De Laurentiis, però, sta cercando di trasmettere tranquillità e mettere la squadra nelle giuste condizioni, anche assumendosi delle responsabilità. Non ci si aspettava le difficoltà di questo inizio stagione, la squadra è pressoché la stessa dello scorso anno. Il tempo, tuttavia, non manca. Garcia dovrà lavorare con grande serenità, cercando di imporre la sua leadership”.

La presenza del presidente all’allenamento crede sia un’intromissione o un fattore positivo? "Bisognerebbe vedere come e su cosa interviene il presidente, qual è il tipo di rapporto con squadra ed allenatore. La sua presenza pone delle ombre sul ruolo dello stesso tecnico anche se, a volte, stringersi assieme non fa male. Quando un presidente difende il proprio allenatore, accettando gli errori ed i momenti ‘no’, si può parlare di un aiuto importante”.

In assenza di Osimhen su chi dovrebbe puntare il Napoli: Simeone o Raspadori? "Simeone è un calciatore che mi piace molto. L’argentino è una punta vera. Raspadori è una mezzapunta, un falso nove. Ho sempre visto l’italiano più idoneo a giocare al fianco di un nove vero, anche se può disimpegnarsi ottimamente anche al centro dell’attacco. Sono entrambi grandi giocatori che potranno usufruire del supporto valido dei compagni”.