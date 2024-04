Mutti: "Nuovo allenatore? Vedo bene Italiano o Dionisi, vi spiego perché..."

Bortolo Mutti, ex allenatore di Atalanta e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Di seguito un estratto dell'intervista

Bortolo Mutti, ex allenatore di Atalanta e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Di seguito un estratto dell'intervista.

Parlando di ipotesi future, chi vede meglio sulla panchina del Napoli per il prossimo anno?

"Non saprei, io vedrei bene anche profili come i nostri ragazzi che stanno lavorando bene da Dionisi a Italiano per un ambiente che deve ripartire con l’entusiasmo di chi però già ha esperienze importanti in Serie A e nello stesso tempo tante motivazioni per una piazza comunque sempre molto esigente. Come dicevo prima il presidente magari ha già le sue idee per cui ora possiamo fare solo chiacchiere".

È d’accordo con chi ha azzardato l’ipotesi che per il Napoli, se mancasse la qualificazione in Champions e magari anche in Europa League, sarebbe preferibile addirittura evitare la Conference?

"Beh sicuramente c’è da fare queste valutazioni. Però tutto dipende dalle situazioni che andranno a svilupparsi, è chiaro che saranno già delineate alcune strategie, ma poi con un presidente che a volte ci sorprende con le sue scelte bisogna aspettarsi un po’ di tutto".