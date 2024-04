Nainggolan, che attacco a Guendouzi: "Sa solo correre, è una pippa!"

Radja Nainggolan spara a zero su Matteo Guendouzi

Radja Nainggolan spara a zero su Matteo Guendouzi. Ospite del canale Twitch di Controcalcio, l'ex centrocampista della Roma ha parlato così della Lazio e del giocatore francese dopo il derby: "Vedo la Lazio proprio male. Guendouzi sa solo correre, è una pippa. Lo dico proprio così. Hai dato via Milinkovic e lo rimpiazzi con lui. Ha resistenza? Quella serve per quelli che fanno atletica. Per me non è da Lazio e non è da grande squadra. Al posto suo prenderei Duncan della Fiorentina. Guendouzi non è un giocatore forte, è normale.

Te ne dico altri 12 almeno più forti in Serie A. Ditemi quante volte arriva sul fondo e quante volte va al tiro. È un giocatore di rottura, ma non ha tante qualità. Ci sono tanti giocatori che gli preferisco. La Lazio non ha abbastanza giocatori che possono fare la differenza. Isaksen non lo metterei davanti nemmeno a Nico Gonzalez. Gila ha fatto una grande partita. Mandas anche non è niente male. Romagnoli non ha fatto bene".