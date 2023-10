Nainggolan: "Lo scudetto l'ha vinto il Napoli, ma l'Inter era la più forte già l'anno scorso"

"L’Inter è la squadra più forte del campionato".

TuttoNapoli.net

"All’Inter sono stato bene, ma la Roma per me è stata una famiglia". Parla così Radja Nainggolan all'edizione romana del Corriere della Sera, lui che è un doppio ex della sfida tra le due squadre in campo a San Siro: "Per fare risultato a San Siro servirà un'impresa da parte della Roma? L’Inter è la squadra più forte del campionato. Già lo scorso anno lo era, poi lo scudetto lo ha vinto il Napoli, ma io penso che il campionato l’abbia principalmente perso l’Inter. Da tre o quattro anni è la formazione più completa della serie A".