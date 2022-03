Nainggolan: "Spalletti crede allo Scudetto, sennò che vai a fare a Napoli? Su Mertens ho un timore..."

Radja Nainggolan, centrocampista dell'Anversa, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Radja Nainggolan, centrocampista dell'Anversa, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un vincitore nato Spalletti, lavora sicuramente per lo Scudetto, altrimenti che vai a fare in una squadra forte come il Napoli? L'Inter è ancora la favorita, ha qualcosa in più rispetto alle altre. Il Napoli deve lavorare come se non dovesse vincere niente, così si lavora meglio. A Spalletti piace molto Lobotka, ma credo anche Elmas.

Il mio amico Mertens? So che Spalletti ha sempre avuto tanto rispetto per lui, lo temeva quando ci giocava contro. Non se dietro al fatto che stia giocando poco ci siano delle scelte societarie, visto il contratto in scadenza a fine stagione. Lo sapete come funziona il calcio...".