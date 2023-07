Nani: "Ho lavorato con Micheli e Mantovani a Brescia e di loro posso dire una cosa"

Gianluca Nani, ex direttore sportivo del Brescia ma anche in Premier League, ha parlato dei suoi ex collaboratori Micheli e Mantovani.

TuttoNapoli.net

Gianluca Nani, ex direttore sportivo del Brescia ma anche in Premier League, ha parlato dei suoi ex collaboratori Micheli e Mantovani, oggi al Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo iniziato insieme a Brescia, ottenendo grandi risultati con un bel gruppo di lavoro. Li conosco bene, sono veramente molto bravi e hanno perfettamente lo spirito giusto, quello che chiede di avere De Laurentiis. Il Napoli è un club che punta al level up in Champions League, per cui non deve prendere solo calciatori di prospettiva, ma anche calciatori pronti subito".