Nani: "Il Napoli ha fatto un miracolo assoluto, ci inchiniamo. Italiano? Straordinario"

"Italiano insieme a De Zerbi, Zanetti e Dionisi dimostrano la grande qualità della nostra scuola per quanto riguarda allenatori e dirigenti".

TuttoNapoli.net

Gianluca Nani, dirigente calcistico - ex West Ham, fra le altre - ha parlato all'evento di Mulish Italia, a Palazzo Pitti. "Il bilancio è estremamente positivo, di mia natura vedo il bicchiere mezzo pieno, stavolta è addirittura colmo. Vero che non hai vinto, ma hai avuto anche cinque semifinaliste. Direi che è stata un'annata straordinaria, quando arrivi lì e perdi la finale per poco, visto che sono state tre finali estremamente combattute... Dispiace averle perse tutte e tre, ma è una grandissima performance per il calcio italiano che è arrivato così avanti. La Fiorentina è stata bravissima, è arrivata sia in Coppa Italia che in Conference. L'Inter uguale... Un buon segnale per ripartire".

È arrivata la conferma di Italiano.

"Per me è straordinario. A parte Spalletti, Conte, Gasperini, che sono affermati... Italiano insieme a De Zerbi, Zanetti e Dionisi dimostrano la grande qualità della nostra scuola per quanto riguarda allenatori e dirigenti. Con il West Ham meritava di più, con l'Inter ha giocato a viso aperto. Complimenti a Italiano per il grande lavoro che ha fatto".

Cosa manca alla Fiorentina per competere ai massimi livelli?

"Per me già lo fa, quando una squadra arriva a fare due finali nella stagione, producendo bel calcio... Poi in campionato non ha fatto grandi risultati? Il Siviglia fino a poco tempo fa lottava per non retrocedere e ha vinto l'Europa League. L'Inter è stata criticatissima perché ha perso 12 partite. Quando non hai una rosa grande... Ci sta perdere qualcosa in una competizione. Per me manca pochissimo, da quando è arrivato Commisso ha dato degli input propositivi, spende moltissimo nelle infrastrutture, nella società, nella dirigenza. Ha fatto anche una finale Primavera, ha perso anche quella, però intanto ci è arrivata. È forse la realtà che ha portato un plus per risultati e gioco. Il Napoli ha fatto un miracolo assoluto e ci inchiniamo".