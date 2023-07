Nani promuove Kilman: "Un po' Kim e un po' Koulibaly per queste caratteristiche"

Gianluca Nani, ex direttore sportivo tra le tante di Brescia e Watford, ha parlato di Max Kilman e non solo a Radio Kiss Kiss Napoli:

TuttoNapoli.net

Gianluca Nani, ex direttore sportivo tra le tante di Brescia e Watford, ha parlato di Max Kilman e non solo a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ricorda un po' Kim e un po' Koulibaly, ha la personalità giusta, sa costruire l'azione, è molto bravo sull'anticipo e in pressing alto. E' un calciatore importante e le cifre che chiede il Wolverhampton lo testimoniano. Non so se rientra nei parametri economici del Napoli. Meluso? Non sono sorpreso, è un direttore bravissimo e sono certo che farà bene in un meccanismo rodato come quello del Napoli".