Napoli ancora campione? Raspadori: "Tante squadre in corsa, è importante che resti Osimhen"

Il Napoli non vuole fermarsi allo scudetto stravinto nella scorsa stagione. Ne è convinto Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non vuole fermarsi allo scudetto stravinto nella scorsa stagione. Ne è convinto Giacomo Raspadori, come si evince dalla sua intervista a Il Mattino: "Sta nascendo un Napoli determinato a dare continuità a quello che ha ottenuto con merito nella stagione passata". Un Napoli che, per rimanere competitivo, ha bisogno della permanenza di Osimhen: "Conta tantissimo. È stato il capocannoniere, è determinante nel Napoli ma lo sarebbe in qualsiasi squadra. Sarei ipocrita nel dire che non conti".

Riguardo al gap che le altre devono colmare con gli azzurri dopo lo scorso anno, dice: "Non credo che ce ne sia bisogno. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente".