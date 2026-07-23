Napoli-Arezzo, Vergara sincero: "Rigore? Ci fosse stato il Var forse l'avrebbero annullato"
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Antonio Vergara ieri nel test amichevole contro l'Arezzo ha conquistato un calcio di rigore, quello che ha portato all'unico gol azzurro.
Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e si è soffermato anche sul suo nuovo ruolo da mezzala e sui tempi di adattamento: "Dipende da me, può volerci un mese, un giorno, un anno. Dobbiamo vedere, speriamo siano brevi".
Vergara sul rigore conquistato in Napoli-Arezzo
Poi una battuta sul rigore conquistato contro l'Arezzo: "Ci fosse stato il VAR forse non l'avrebbe concesso, ma il risultato non è importante". Infine, sulle prime settimane con il nuovo allenatore: "Lo conosceremo meglio in questi giorni".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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