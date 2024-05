Napoli-Bologna, il bordocampista: "Kvara era nervoso, sembrava giocasse per se stesso..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Tommaso Turci, bordocampista per DAZN.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Tommaso Turci, bordocampista per DAZN: “Lo svuotamento di motivazioni del Napoli preoccupa e spaventa. Contro il Bologna era palpabile da bordocampo, i calciatori sembrano quasi rassegnati in campo. Manca cattiveria, come se il risultato non importasse più nulla a chi scende tra i titolari. Il Napoli si è sentito molto appagato dopo lo Scudetto, purtroppo serviva rimettersi in gioco e gli azzurri lo hanno fatto male.

Il silenzio stampa? Fa specie, soprattutto dopo che Calzona aveva detto di aver visto bene la squadra in settimana. Il Napoli si è arreso al Bologna, non ha mostrato neanche il carattere. Il silenzio stampa è quasi una richiesta della squadra, non solo della società. Le parole ora potrebbero solamente aggravare la situazione. Non manca l’impegno al Napoli, piuttosto manca la coesione e la voglia di soffrire insieme. Kvara nervoso? Non è aiutato dal contesto, il singolo rende quando il collettivo viaggia. Ora tutto va male e sarebbe assurdo aspettarsi la continuità dello scorso anno. Il nervosismo della classifica e anche del contratto poi fanno il resto. E a volte è finito a giocare più per sé stesso che per la squadra”.