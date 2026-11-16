Bucchioni: “ADL deluso da Allegri, vuole 9 punti! Rischia l'esonero. Inizia la rivoluzione verde"

Bucchioni svela il piano di De Laurentiis: sei possibili cessioni, tre obiettivi e Allegri sotto esame.

Il Napoli si prepara a una profonda rivoluzione sul mercato, con l'obiettivo di ringiovanire la rosa e risolvere le situazioni che hanno complicato l'inizio della stagione. A raccontare i possibili scenari è il giornalista Enzo Bucchioni, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb rivela il via libera di Aurelio De Laurentiis al direttore sportivo Giovanni Manna per avviare un nuovo ciclo. La lista dei possibili partenti comprende Lorenzo Lucca, Noa Lang, Sam Beukema, Frank Anguissa, David Neres e Giovane, mentre nel mirino della società ci sarebbero tre giovani talenti: Varela del Monza, Bakola del Sassuolo e Alessio Cacciamani del Torino. Bucchioni scrive: “Inizia la rivoluzione verde. De Laurentiis ha dato via libera a Manna, la rosa va ringiovanita e sfoltita. Inoltre lo spogliatoio andrà liberato di tutti i casi che hanno complicato questo inizio stagione. Non sarà facile trovare una collocazione, ma la lista dei partenti è lunga, da Lucca a Lang, da Beukema a Anguissa che non vuole rinnovare, fino a Neres e Giovane. Manna le proverà tutte per arrivare ai tre giocatori giovani che ha nel mirino, vale a dire Varela, 21 anni, bomber del Monza, Bakola centrocampista del Sassuolo, 19 anni, e Cacciamani esterno del Toro, 19 anni”.

Bucchioni: “Allegri non è in bilico, ma è in discussione. De Laurentiis vuole nove punti”

Il giornalista approfondisce poi le difficoltà delle possibili operazioni in entrata. Per Varela, autore di nove gol in dieci partite secondo quanto riportato nell'editoriale, il Monza chiederebbe oltre 30 milioni di euro, mentre per Bakola il Sassuolo pretenderebbe almeno 30 milioni, con la Juventus interessata a un acquisto immediato e alla permanenza del giocatore in neroverde fino a giugno. Per Cacciamani, invece, la richiesta del Torino sarebbe di 20 milioni, con la concorrenza della Roma. Trattative complicate che potrebbero slittare all'estate, nonostante Massimiliano Allegri abbia chiesto rinforzi immediati. Proprio il futuro dell'allenatore rappresenta un altro tema centrale dell'editoriale: secondo Bucchioni, De Laurentiis sarebbe deluso dal rendimento della squadra e si aspetterebbe una risposta nelle prossime tre gare contro Torino, Sassuolo e Lecce. “Allegri ha chiesto rinforzi subito per provare a rimettere in moto il Napoli. Ci riuscirà? De Laurentiis, ovviamente, è deluso dal suo allenatore, ora si aspetta nove punti nelle prossime gare contro Torino, Sassuolo e Lecce. L'allenatore non è in bilico, ma in discussione. Queste tre partite sono una sorta di test, il presidente vuole una reazione forte e ovviamente la vittoria. Se si dovessero riproporre situazioni simili a quelle con il Venezia e altre, allora Allegri potrebbe davvero rischiare un altro esonero nonostante l'ingaggio, il licenziamento costerebbe infatti una cifra-monstre tra i venticinque e i trenta milioni”.