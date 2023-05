Napoli Campione d'Italia, pres. Empoli: "Il successo di Spalletti lo sentiamo un po' nostro"

Ai microfoni di Sky Sport, per celebrare il successo del Napoli e soprattutto il successo di mister Luciano Spalletti, è intervenuto anche colui che lo ha lanciato, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi

Ai microfoni di Sky Sport, per celebrare il successo del Napoli e soprattutto il successo di mister Luciano Spalletti, è intervenuto anche colui che lo ha lanciato, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: "I successi del Napoli li abbiamo sentiti anche un po' nostri, quello di Spalletti più di tutti, lui qua si è lanciato e poi è riuscito ad affermarsi anche su livelli altissimi. Già quando giocava aveva le movenze di allenatore, osservava tantissimo i vari mister, e a me la percezione che prima o poi si sarebbe seduto in panchina l'ho sempre avuta, e come me molti altri: dovendoci rivolgere a un mister giovane, abbiamo puntato su di lui, lo avevamo in casa. Oltre alla sua mano, poi, è stato fatto un grande lavoro da parte di tutta la società.

E sulla vittoria del suo Empoli sul Bologna, in campo in contemporanea alla sfida della "Dacia Arena": "Forse nell'ultimo quarto d'ora abbiamo concesso un po' più del normale, ma al culmine di giorni di sofferenza è stata una vittoria cercata e voluta. La reazione c'è stata, sappiamo comunque di dover passare da momento anche duri".