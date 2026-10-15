Di Napoli: "Con Allegri ritmo diverso da Conte. Ci si affida troppo ai singoli"

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Di Napoli: “Napoli non ancora concreto, vive sui singoli”. Allegri e il confronto con la squadra di Conte

Arturo Di Napoli, doppio ex di Venezia-Napoli, è intervenuto a Stile TV e ha analizzato il momento degli azzurri: “Il Napoli non è ancora una squadra concreta, è cambiata non negli uomini ma nella metodologia. Nei ritmi è ancora molto basso rispetto alle altre squadre e questo determina perché la qualità non basta se diventi prevedibile. Non so se manca qualcosa nella preparazione, ma nella mentalità sì”. Il confronto con la gestione precedente è netto: “Con Conte vedevo un Napoli più aggressivo, con ritmi alti, e credo che Allegri sia stato preso per non strizzare ulteriormente giocatori che hanno qualità ma che non sono più giovani. C’era da scegliere se ringiovanire la rosa e quindi cambiare, oppure prendere un allenatore che potesse gestire questo gruppo, ed ha scelto la seconda”.

“Il Napoli vive sui singoli, serve il collettivo”

Su De Laurentiis l’ex attaccante riconosce i meriti: “Ha fatto un lavoro straordinario, questa è una squadra che può competere in Italia e in Champions, ma credo che avere degli elementi della società che vadano a supporto di allenatore e squadra in momenti particolari come questi sia necessario”. Sulla sfida del Penzo avverte: “Il Venezia non ha la classifica che merita, ha raccolto meno di quanto ha seminato, però sulla carta il Napoli è molto più forte e non può aver paura del Venezia o del cambio di allenatore”. Poi l’analisi finale: “Negli anni il Napoli ha portato giocatori sconosciuti alla ribalta, con un gioco collettivo e con allenatori che avevano una predisposizione diversa da quella di Allegri. La sensazione è che viva sui singoli, e se ti affidi alle giocate dei singoli a volte va bene e altre no. Per andare oltre serve il collettivo, con la qualità dei singoli, ma al momento non mi sembra forte”.