Napoli su Favasuli, Orsi lo promuove: "Può fare come Vergara! Ma dovrebbe giocare..."

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I Mondiali, l'interesse del Napoli per Favasuli, il possibile sistema di gioco di Allegri: l'ex portiere Nando Orsi parla di tanti argomenti.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Nando Orsi, ex portiere: "Quali devono essere le scelte per ritornare al Mondiale? Le ultime tre qualificazioni ai Mondiali sono andati come sono andati. Non sono tanto le scelte, ma il lavoro e le riforme che andranno ad avvantaggiare chi lavora con la Nazionale. L'Italia forse poteva starci bene in questo Mondiale, ma ha perso con 3 squadre di livello normale. Al di là delle scelte dei tecnici, serve un lavoro diverso rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Malagò, Conte e Mancini sono sempre gli stessi? Io infatti ho un'altra idea di come affrontare le prossime qualificazioni mondiali. Sono tutti nomi di rispetto, e tutti gli allenatori avuti finora sono di questo stampo, ma io ci metterei un Italiano, un Palladino. Personaggi freschi, giovani, che hanno una mentalità abituata a lavorare con i ragazzi. Lo stesso Baldini, l'avrei lasciato sulla panchina della Nazionale. Vanno bene questi allenatori, ma servono riforme che permettono i giovani di giocare. Noi non pensiamo minimamente che i 2007 possono giocare.

Favasuli è interessante? È molto interessante, non so se il Napoli giocherà con il 4-2-3-1 o il 4-3-3. Favasuli può crescere tanto come Vergara. A patto che giocherà di continuo e non per spezzoni. Allegri può dare spazio ai giovani? Io non penso che il Napoli cambia molto gli obiettivi, il club deve svecchiare la rosa per dare spazio ai giovani. Da Allegri cosa mi aspetto? È una garanzia. De Laurentiis ha scelto un profilo già fatto e che dà garanzie dal profilo gestionale. Il Napoli prosegue con una gestione di alto livello. Vediamo che mercato farà. I nostri giocatori se li compri in Serie A costano tanto, ma all'estero ci sono pagamenti differenti. Secondo me il Napoli ha bisogno di mettere un difensore, un esterno, un centrocampista".