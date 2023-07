Napoli fermo sul mercato? Damiani: "ADL dà le notizie a trattative concluse..."

Oscar Damiani, procuratore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte.

Oscar Damiani, procuratore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Le parole di De Laurentiis in merito alla ricostruzione del Napoli? De Laurentiis ricostruisce bene, quindi lasciamolo fare. Il presidente dà le notizie quando le trattative sono concluse, ha dimostrato di fare scelte giuste e, se dovessero esserci partenze importanti, sarei certo che arriveranno giocatori di pari livello.

Sostituto Kim? È difficile in questo momento scegliere il sostituto di un giocatore bravissimo come Kim. Mi fido comunque di Micheli, che ha lavorato benissimo negli anni al fianco di Giuntoli e, se è vero che alla fine era il direttore a fare le scelte finali, è altrettanto vero che Micheli lo ha supportato per lunghi anni e conosce benissimo il mercato internazionale. Saprà, dunque, fare la scelta giusta anche in un ruolo così importante come quello del difensore centrale. Sono certo che il Napoli si manterrà competitivo come nelle passate stagioni”.