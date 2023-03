"Napoli la più forte d'Europa", Spalletti replica infastidito a Guardiola: "City vale 900mln, noi 9..."

Guardiola ha detto che il Napoli è la più forte d'Europa: la rende orgoglioso? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti nel post-partita di Amazon

Guardiola ha detto che il Napoli è la più forte d'Europa: la rende orgoglioso? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti nel post-partita di Amazon Prime Video. Il tecnico di Certaldo replica infastidito: "No. Non mi rende niente. E' un giochino che si conosce di mettere le pressioni addosso all'altro, lo fanno tutti, quindi non mi rende orgoglioso. Che si fa, si mette il Napoli davanti al Manchester City che spende 900 milioni per fare la squadra mentre noi ne spendiamo 9? Si fa il giochino che serve a porti là perché poi sicuro devi cadere".