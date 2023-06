Napoli Primavera, il paragone dell’ex allenatore: “Ambrosino mi ricorda Floccari"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Emmanuel Cascione, ex allenatore del Napoli Primavera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Emmanuel Cascione, ex allenatore del Napoli Primavera: "A Napoli è stata un'esperienza positiva, dove raggiungemmo l'obiettivo nonostante tanti ragazzi che erano sotto età. La rosa era di qualità e molti stanno facendo benissimo tra Serie C e Serie B. Tutta la mia famiglia è napoletana, quindi conservo ancora un gran ricordo.

Ambrosino titolare dell'Italia U20? Ha tutte le caratteristiche dell'attaccante moderno. E' una delle mie più grandi soddisfazione napoletane, è un po' il mio vanto. Prima di me aveva giocato pochissimo, addirittura con qualche dubbio sulla sua permanenza. Poi è venuto fuori per qualità e voglia di crescere. Ho visto in lui delle qualità davvero importanti e il suo percorso lo sta dimostrando. Quando parlai con Giuntoli di Ambrosino, lui al tempo rimase molto sorpreso: poi ha finalmente dimostrato il suo valore.

A chi lo paragono? Spesso paragono Ambrosino a Floccari, per come si muove e per l'intelligenza che ha in campo. Anche se non segnava tanto, era fondamentale per il gioco della squadra. Spalletti? Ha fatto un grandissimo lavoro, così come un grande lavoro ha fatto Cristiano, prendendo calciatori forti e inattesi".